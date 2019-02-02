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Тоттенгем обіграв Ньюкасл і змістив Манчестер Сіті з другого місця

Тоттенгем Хотспур на своєму полі обіграв Ньюкасл Юнайтед в рамках 25-го туру АПЛ.

Маурисио Почеттино и Фернандо Льоренте

Тоттенгем Готспур приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед в рамках 25-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на Вемблі і завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

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Автором єдиного гола став корейський форвард шпор Сон Хин Мін, який відзначився на 83-й хвилині матчу після подачі від Фернандо Льоренте.

Ця перемога дозволила Тоттенхему (57) обійти в турнірній таблиці чемпіонату Англії Манчестер Сіті. Зараз команда Маурісіо Почеттіно посідає друге місце, але у містян є одна гра в запасі. Сороки (24) йдуть на 14-й позиції.

До слова, Тоттенхем повторив унікальний рекорд в АПЛ.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images.

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