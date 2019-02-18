ПСЖ вдалося повторити власний рекорд Ліги 1, обігравши Сент-Етьєн.
В матчі 25-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді мінімально обіграв Сент-Етьєн з рахунком 1:0.
Ця перемога дозволила парижанам здобути 20 перемогу в 23 матчах Ліги 1.
Попередній рекорд був зафіксований у сезоні-2015/16 і теж належить ПСЖ.
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На данний момент підопічні Тухеля є лідерами турнірної таблиці Ліги 1, випереджаючи найближчого переслідувача Лілль на 12 очок.
Нагадаємо, ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.
Фото: Stefan Ugljevarevic | Dreamstime.com.
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