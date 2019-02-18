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ПСЖ повторив власний рекорд у чемпіонаті Франції

ПСЖ вдалося повторити власний рекорд Ліги 1, обігравши Сент-Етьєн.

ПСЖ

В матчі 25-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді мінімально обіграв Сент-Етьєн з рахунком 1:0.

Ця перемога дозволила парижанам здобути 20 перемогу в 23 матчах Ліги 1.

Попередній рекорд був зафіксований у сезоні-2015/16 і теж належить ПСЖ.

Смотрите: Неймар з гравцями ПСЖ влаштували божевільні перегони на верблюдах

На данний момент підопічні Тухеля є лідерами турнірної таблиці Ліги 1, випереджаючи найближчого переслідувача Лілль на 12 очок.

Нагадаємо, ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

ФотоStefan Ugljevarevic | Dreamstime.com.

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