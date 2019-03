Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко претендує на найкращого гравця місяця в складі містян за підсумками місяця.

До трійки номінантів Олександр потрапив завдяки своїй переконливій грі в крайніх матчах за Сіті.

Окрім Зінченка на нагороду претендують форварди Серхіо Агуеро та Рахім Стерлінг.

Fantastic Februarys for these three but only one can be @EtihadAirways Player of the Month!

@Azinchenko17

@aguerosergiokun

@sterling7

VOTE NOW: https://t.co/oh1xjztjTj#mancity pic.twitter.com/Pvnv3CG0kA

— Manchester City (@ManCity) 1 марта 2019 г.