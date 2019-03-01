Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став претендентом на звання Гравець місяця у складі містян.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко претендує на найкращого гравця місяця в складі містян за підсумками місяця.
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До трійки номінантів Олександр потрапив завдяки своїй переконливій грі в крайніх матчах за Сіті.
Окрім Зінченка на нагороду претендують форварди Серхіо Агуеро та Рахім Стерлінг.
Fantastic Februarys for these three but only one can be @EtihadAirways Player of the Month!
@Azinchenko17
@aguerosergiokun
@sterling7
VOTE NOW: https://t.co/oh1xjztjTj#mancity pic.twitter.com/Pvnv3CG0kA
— Manchester City (@ManCity) 1 марта 2019 г.
Проголосувати за Олександра можна на офіційному сайті тут.
У лютому Зінченко зіграв за Манчестер Сіті у 5-ти матчах, відзначившись двома асистами у матчі 26-го туру АПЛ проти Челсі.
Також українець став одним із найкращих гравців фіналу Кубка ліги проти Челсі.