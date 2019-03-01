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Зінченко претендує на звання гравця місяця у Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став претендентом на звання Гравець місяця у складі містян.

Александр Зинченко и Гвардиола

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко претендує на найкращого гравця місяця в складі містян за підсумками місяця.

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До трійки номінантів Олександр потрапив завдяки своїй переконливій грі в крайніх матчах за Сіті.

Окрім Зінченка на нагороду претендують форварди Серхіо Агуеро та Рахім Стерлінг.

Проголосувати за Олександра можна на офіційному сайті тут.

У лютому Зінченко зіграв за Манчестер Сіті у 5-ти матчах, відзначившись двома асистами у матчі 26-го туру АПЛ проти Челсі.

Також українець став одним із найкращих гравців фіналу Кубка ліги проти Челсі.

Фото: Getty Images

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