Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко претендует на лучшего игрока месяца в составе горожан по итогам месяца.

В тройку номинантов Александр попал благодаря своей убедительной игре в крайних матчах за Сити.

Кроме Зинченко на награду претендуют форварды Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

