Збірна України розпочне тренування в Португалії перед матчем відбору на Євро-2020.

Збірна України з футболу прибула до Португалії, де вже 22 березня проведе перший матч відбору на Євро-2020 проти місцевої команди.

На виході з терміналу збірників тепло зустріли земляки, які вдягли вишиванки та взяли із собою українські прапори.

Вони гучно скандували: “Україна! Україна!”.









Відбір на Євро-2020. Збірна України прибула до Португалії / 2 фотографии

Читайте: Де дивитися Португалія — Україна

Одразу після прильоту футболісти рушили відпочивати до готелю. Сьогодні на них чекають теоретичні заняття та практика на стадіоні.

Як відомо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на гру до Лісабона 25 гравців.

Джерело: ФФУ

Фото: ФФУ