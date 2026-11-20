Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила імена трьох кандидатів на посаду президента організації.

Про це йдеться на сайті ФІФА.

Кандидати на посаду президента ФІФА

На посаду президента ФІФА претендують нинішній керівник організації Джанні Інфантіно, президент Футбольної федерації Франції Філіпп Діалло, а також японський функціонер та ексфутболіст Кодзо Тасіма

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Колишній швейцарський захисник Рамон Вега, який минулого місяця заявляв про намір балотуватися, не увійшов до списку кандидатів, названих ФІФА.

Вибори президента ФІФА мають відбутися в березні 2027 року. Вони будуть першими, на яких Інфантіно матиме конкурентів у боротьбі за посаду. У 2023 році у нього не було опонентів.

Президент Французької федерації футболу (FFF) Діалло оголосив про свою кандидатуру в понеділок, отримавши підтримку асоціацій-членів УЄФА, представлених у виконавчому комітеті та Раді ФІФА.

Як пише Sky News, 63-річний Діалло став альтернативним кандидатом від УЄФА після того, як балотуватися відмовився колишній тренер Арсеналу Арсен Венгер, який обіймає посаду керівника відділу глобального розвитку футболу у ФІФА.

Інший кандидат, 68-річний Ташіма, є членом Ради ФІФА та почесним президентом Японської футбольної асоціації (JFA).

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