Інфантіно погоджувався передати Кушнеру права на ЧС на 96 років: нові деталіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Інфантіно міг передати половину комерційних прав на чемпіонат світу родичу зятя Дональда Трампа на майже століття.
- У документах ФІФА розкрили деталі масштабної угоди на $20 млрд із фондом американського інвестора Джошуа Кушнера.
- Схема передбачала багаторічний контроль над комерційними правами ЧС та щедрі бонуси для її керівників.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно погоджувався продати половину комерційних прав на чемпіонат світу за 15 млрд фунтів ($20 млрд) на 96 років брату зятя Дональда Трампа, Джошуа Кушнеру.
Про це свідчать нещодавно оприлюднені документи запропонованої Інфантіно схеми, передає газета The Telegraph.
Інфантіно хотів передати права на ЧС на 96 років
Внутрішня переписка ФІФА свідчить, що керівний орган планував у підсумку володіти лише 51% комерційних прав на свої змагання.
З документів також випливає, що так званий план Fifa Forward Enterprise (FFE) міг би закріпити передачу комерційних прав на ЧС з фондом Кушнера Thrive на 96 років, при цьому виплачуючи керівництву цієї схеми щедрі премії.
Крім того, учасники цієї схеми могли б отримати додатковий прибуток завдяки частковому виходу FFE на фондові біржі через вісім років після запуску проєкту.
З документів, які оприлюднили через чотири місяці після інформації про саму змову, випливає, що за два дні до фіналу ЧС-2026, ФІФА підготувала оцінку ризиків щодо запропонованого партнерства з компанією Thrive, в одному з розділів якої зазначалося:
– Ця угода передбачає створення ФІФА комерційної дочірньої компанії, якій будуть передані всі комерційні права на заходи ФІФА для їх комерційного використання протягом наступних 96 років.
У меморандумі, написаному 18 липня, зазначалося, що термін дії угоди “буде складатися з послідовних 12-річних ліцензійних періодів на загальну суму не більше 96 років”.
У ньому також зазначалося, що ФІФА “назавжди” отримає 51% частку та займатиме чотири з семи посад у раді директорів – дві з яких будуть відведені її президенту та генеральному секретарю.
У попередніх умовах угоди та “гарантійному листі”, складених компанією Thrive 17 липня, в яких FFE називався Project Box, було викладено “план мотивації керівництва”, згідно з яким 5% акцій проєкту мали бути зарезервовані як фонд премій для невизначених осіб на випадок, якщо вартість прав зросте, що було дуже ймовірним.
У документі також підтверджувалося, що тендерного конкурсу щодо FFE не проводилося “через специфічний та унікальний характер пропонованої інвестиції”, тоді як в оцінці ризиків зазначалося, що власний фінансовий відділ ФІФА “не був безпосередньо ознайомлений з умовами угоди”.
У відповідь на оприлюднення цих документів речник ФІФА заявив, що федерація послідовно заявляла, що пропозиція щодо FFE мала б бути схвалена асоціаціями-членами ФІФА та Радою ФІФА.
Також він заявив, що керівництво ФІФА мало б лише керівні посади в правлінні, що нібито “не передбачало б жодної додаткової винагороди”.
Нагадаємо, наприкінці липня 2026 року Інфантіно хотів передати комерційні права на чемпіонат світу компанії, пов’язаним з родиною президента США Дональда Трампа.
Ця ідея призвела до заяви членів УЄФА щодо бойкоту ЧС. Проти виступили також КОНКАКАФ і АФК. Радник Інфантіно Карлос Кордейро подав у відставку, назвавши план поганою угодою для футболу. Зрештою Інфантіно відмовився від задуму, визнавши, що той посіяв розбрат.