Президент ФІФА Джанні Інфантіно погоджувався продати половину комерційних прав на чемпіонат світу за 15 млрд фунтів ($20 млрд) на 96 років брату зятя Дональда Трампа, Джошуа Кушнеру.

Про це свідчать нещодавно оприлюднені документи запропонованої Інфантіно схеми, передає газета The Telegraph.

Внутрішня переписка ФІФА свідчить, що керівний орган планував у підсумку володіти лише 51% комерційних прав на свої змагання.

З документів також випливає, що так званий план Fifa Forward Enterprise (FFE) міг би закріпити передачу комерційних прав на ЧС з фондом Кушнера Thrive на 96 років, при цьому виплачуючи керівництву цієї схеми щедрі премії.

Крім того, учасники цієї схеми могли б отримати додатковий прибуток завдяки частковому виходу FFE на фондові біржі через вісім років після запуску проєкту.

З документів, які оприлюднили через чотири місяці після інформації про саму змову, випливає, що за два дні до фіналу ЧС-2026, ФІФА підготувала оцінку ризиків щодо запропонованого партнерства з компанією Thrive, в одному з розділів якої зазначалося:

– Ця угода передбачає створення ФІФА комерційної дочірньої компанії, якій будуть передані всі комерційні права на заходи ФІФА для їх комерційного використання протягом наступних 96 років.

У меморандумі, написаному 18 липня, зазначалося, що термін дії угоди “буде складатися з послідовних 12-річних ліцензійних періодів на загальну суму не більше 96 років”.

У ньому також зазначалося, що ФІФА “назавжди” отримає 51% частку та займатиме чотири з семи посад у раді директорів – дві з яких будуть відведені її президенту та генеральному секретарю.

У попередніх умовах угоди та “гарантійному листі”, складених компанією Thrive 17 липня, в яких FFE називався Project Box, було викладено “план мотивації керівництва”, згідно з яким 5% акцій проєкту мали бути зарезервовані як фонд премій для невизначених осіб на випадок, якщо вартість прав зросте, що було дуже ймовірним.

У документі також підтверджувалося, що тендерного конкурсу щодо FFE не проводилося “через специфічний та унікальний характер пропонованої інвестиції”, тоді як в оцінці ризиків зазначалося, що власний фінансовий відділ ФІФА “не був безпосередньо ознайомлений з умовами угоди”.

У відповідь на оприлюднення цих документів речник ФІФА заявив, що федерація послідовно заявляла, що пропозиція щодо FFE мала б бути схвалена асоціаціями-членами ФІФА та Радою ФІФА.

Також він заявив, що керівництво ФІФА мало б лише керівні посади в правлінні, що нібито “не передбачало б жодної додаткової винагороди”.

Нагадаємо, наприкінці липня 2026 року Інфантіно хотів передати комерційні права на чемпіонат світу компанії, пов’язаним з родиною президента США Дональда Трампа.

Ця ідея призвела до заяви членів УЄФА щодо бойкоту ЧС. Проти виступили також КОНКАКАФ і АФК. Радник Інфантіно Карлос Кордейро подав у відставку, назвавши план поганою угодою для футболу. Зрештою Інфантіно відмовився від задуму, визнавши, що той посіяв розбрат.