На якому місці Україна у рейтингу ФІФА після листопадових матчів Ліги наційДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Збірна України зберегла позицію в оновленому рейтингу ФІФА після листопадових матчів.
- Україна додала очки, але не змогла покращити своє місце у світовому рейтингу.
- У рейтингу ФІФА відбулися зміни серед лідерів – яке місце посідає Україна.
Міжнародна федерація футболу оновила рейтинг національних збірних чоловічих команд за підсумками міжнародної перерви у листопаді 2026 року. Позиція України не змінилася – 26-те місце.
Про це йдеться на офіційному сайті ФІФА.
Рейтинг ФІФА станом на листопад 2026
Збірна України має у своєму активі 1 530.59 бала. Серед європейських збірних синьо-жовті посідають 17 місце.
У листопаді підопічні Андреа Мальдери зіграли два поєдинки Ліги націй. Спершу наша збірна поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1, а в іншому матчі здолала мінімально Грузію (1:0).
Завдяки цьому національна команда поповнила свій рейтинговий доробок на 4,94 бала.
Рейтинг ФІФА очолює чинний чемпіон світу – збірна Іспанії. Другими йдуть віцечемпіони аргентинці, а замикає трійку лідерів збірна Франції.
Рейтинг чоловічих збірних ФІФА: перша десятка
- 1. Іспанія — 2004,48 бала;
- 2. Аргентина – 1966,13;
- 3. Франція – 1950,82;
- 4. Англія – 1938,90;
- 5. Марокко – 1809,37 (+ 2 позиції);
- 6. Португалія – 1801,28 (-1);
- 7. Бразилія – 1800,91 (-1);
- 8. Бельгія – 1790,37;
- 9. Нідерланди – 1774,06;
- 10. Колумбія – 1735,90 (+1).
- …
- 35. Росія – 1545,59;
- 36. Україна – 1530,59;
- 37. Угорщина – 1514,70.
Для збірної України наступним етапом стане кваліфікація на чемпіонат Європи-2028. У грудні відбудеться жеребкування групового етапу відбору, а перші матчі синьо-жовті проведуть вже у березні 2027 року.