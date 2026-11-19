Міжнародна федерація футболу оновила рейтинг національних збірних чоловічих команд за підсумками міжнародної перерви у листопаді 2026 року. Позиція України не змінилася – 26-те місце.

Про це йдеться на офіційному сайті ФІФА.

Рейтинг ФІФА станом на листопад 2026

Збірна України має у своєму активі 1 530.59 бала. Серед європейських збірних синьо-жовті посідають 17 місце.

Зараз дивляться

У листопаді підопічні Андреа Мальдери зіграли два поєдинки Ліги націй. Спершу наша збірна поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1, а в іншому матчі здолала мінімально Грузію (1:0).

Завдяки цьому національна команда поповнила свій рейтинговий доробок на 4,94 бала.

Рейтинг ФІФА очолює чинний чемпіон світу – збірна Іспанії. Другими йдуть віцечемпіони аргентинці, а замикає трійку лідерів збірна Франції.

Рейтинг чоловічих збірних ФІФА: перша десятка

1. Іспанія — 2004,48 бала;

2. Аргентина – 1966,13;

3. Франція – 1950,82;

4. Англія – 1938,90;

5. Марокко – 1809,37 (+ 2 позиції);

6. Португалія – 1801,28 (-1);

7. Бразилія – 1800,91 (-1);

8. Бельгія – 1790,37;

9. Нідерланди – 1774,06;

10. Колумбія – 1735,90 (+1).

…

35. Росія – 1545,59;

36. Україна – 1530,59;

37. Угорщина – 1514,70.

Для збірної України наступним етапом стане кваліфікація на чемпіонат Європи-2028. У грудні відбудеться жеребкування групового етапу відбору, а перші матчі синьо-жовті проведуть вже у березні 2027 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.