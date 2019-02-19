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Арбітр вилучив гравця, подивився VAR, повернув його з роздягальні і показав червону

Курйозний випадок трапився з застосуванням системи VAR у матчі чемпіонату Польщі між Легією та Краковією.

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У чемпіонаті Польщі з футболу між Легією та Краковією трапився курйозний випадок.

Арбітр Петр Ласик після перегляду відеоповтору за допомогою системи VAR повернув захисника господарів Вілліама Ремі, який вирушив до роздягальні після другої жовтої картки.

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Гравець вирішив, що картку відмінили і щасливий був повернутися на поле. Однак арбітр знову покликав гравця до себе, скасував попередню жовту картку і видав гравцю пряму червону.

На обличчі Ремі в цей момент було все — від смутку до саркастичної усмішки.

Це вилучення стало четвертим у кар’єрі 27-річного Ремі.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь Краковії і тепер Легія відстає від лідера чемпіонату – Лехії на 4 очки.

Раніше у Німеччині арбітр призначив пенальті після свистка на перерву.

Фото: FC Legia|Mateusz Kostrzewa.

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