У чемпіонаті Польщі з футболу між Легією та Краковією трапився курйозний випадок.

Арбітр Петр Ласик після перегляду відеоповтору за допомогою системи VAR повернув захисника господарів Вілліама Ремі, який вирушив до роздягальні після другої жовтої картки.

Гравець вирішив, що картку відмінили і щасливий був повернутися на поле. Однак арбітр знову покликав гравця до себе, скасував попередню жовту картку і видав гравцю пряму червону.

На обличчі Ремі в цей момент було все — від смутку до саркастичної усмішки.

Bit muggy this. Calling back the player from the dressing room after he received a 2nd yellow card to give him a straight red after a VAR review in the Polish league pic.twitter.com/ke20yDnMo0

— James Allcott (@jamesallcott) 18 февраля 2019 г.