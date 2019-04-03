Міланський Інтер планує подати до суду на клуб Девіда Бекхема Інтер Майямі.
Міланський Інтер має намір подати до суду на клуб Девіда Бекхема Інтер Майямі.
У керівництві нерадзуррі незадоволені словом Інтер у назві і збираються захищати право власності на товарний знак. Бренд був зареєстрований міланським клубом для представлення на ринку.
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В MLS зазначили, що слово “інтер” у назві клубу — це скорочення від international (міжнародний), і цей термін часто використовують у контексті позначення футбольних команд.
Клуб Бекхема дебютує в MLS у сезоні-2020.
До речі, нещодавно Девід Бекхем придбав 10 відсотків акцій клубу Салфорд Сіті.
Джерело: Calsiomercado
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