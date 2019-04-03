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Факти / Спорт

Інтер збирається судитися з Бекхемом через назву

Міланський Інтер планує подати до суду на клуб Девіда Бекхема Інтер Майямі.

Девід Бекхем

Міланський Інтер має намір подати до суду на клуб Девіда Бекхема Інтер Майямі.

У керівництві нерадзуррі незадоволені словом Інтер у назві і збираються захищати право власності на товарний знак. Бренд був зареєстрований міланським клубом для представлення на ринку.

Читайте: Не як у Роналду! Девіду Бекхему відкрили пам’ятник у Лос-Анджелесі

В MLS зазначили, що слово “інтер” у назві клубу — це скорочення від international (міжнародний), і цей термін часто використовують у контексті позначення футбольних команд.

Клуб Бекхема дебютує в MLS у сезоні-2020.

До речі, нещодавно Девід Бекхем придбав 10 відсотків акцій клубу Салфорд Сіті.

Джерело: Calsiomercado

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