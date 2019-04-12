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Факти / Спорт

Лідер Тоттенгема вилетів до кінця сезону

Форвард збірної Англії та лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн пропустить залишок сезону.

Гарри Кейн

Форвард збірної Англії та Тоттенгем Готспур Гаррі Кейн не зіграє більше у поточному сезоні.

Англієць отримав травму гомілкостопа у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Орієнтовний термін повернення гравця на поле 3 місяці.

Дивіться: Тоттенгем вдома б’є Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Таким чином лідер Трьох левів не допоможе збірній Англії у фінальних матчах Ліги націй.

Раніше головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно повідомив, що Кейн пошкодив той же гомілкостоп, через який змушений був пропустити більше місяця минулої зими.

Раніше форвард мадридського Атлетіко Дієго Коста пропустить залишок сезону через дискваліфікацію.

Фото: Dreamstime

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