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Факти / Спорт

Барселона розгромила МЮ на Камп Ноу і вийшла до 1/2 фіналу ЛЧ

Барселона здобула розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Барселона

Барселона — Манчестер Юнайтед – 3:0

Барселона: Тер Штеген, Альба, Ленгле, Піке, Роберто (Семеду, 71), Артур (Відаль, 75), Бускетс, Ракітіч, Коутіньо (Дембеле, 81), Суарес, Мессі.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Джонс, Лінделоф, Смоллінг, Янг, МакТомінай, Фред, Погба, Лінгард (Санчес, 80), Рашфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65).

Голи: Мессі, 16, 20 Коутіньо, 61

Барселона приймала Манчестер Юнайтед в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на Камп Ноу і завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Рахунок у матчі відкрив Ліонель Мессі на 16-й хвилині, а ще через чотири хвилини аргентинець оформив дубль, закріпивши перевагу каталонців на табло. Третій м’яч Барселона забила у другому таймі завдяки шикарному удару Філіппе Коутіньо.

Перша зустріч команд завершилася перемогою підопічних ернесто Вальверде з рахунком 1:0. Таким чином Барселона вийшла до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, де зійдеться з переможцем пари Ліверпуль – Порту.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона — Манчестер Юнайтед.

Фото: Getty Images

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