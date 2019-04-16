Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона — Манчестер Юнайтед на Фактах ICTV у вівторок, 16 квітня, о 22.00.

Барселона прийматиме на Камп Ноу англійський Манчестер Юнайтед в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 у вівторок, 16 квітня.

У першому матчі на Олд Траффорд тиждень тому каталонці здобули мінімальну перемогу завдяки автоголу Люка Шоу.

За всю історію червоні дияволи п’ять разів грали на Камп Ноу і виграли лише один раз — у фіналі ЛЧ-1999, коли у ворота мюнхенської Баварії забив Уле Гуннар Сульшер. У протистоянні безпосередньо проти каталонців манкуніанці відзначилися лише в одному матчі.

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Щодо Барселони, то вона у чотирьох з п’яти останніх розіграшів ЛЧ вилітала якраз на стадії чвертьфіналу.

Через травми Ернесто Вальверде не зможе розраховувати на Вермалена та Рафінью, в лазареті в МЮ – Байї, Валенсія та Еррера, а Люк Шоу не зіграє через перебір жовтих карток.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Ернесто Вальверде. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.38. Успіх манкуніанців оцінюють в 8.10. Нічийний результат зустрічі — 5.30.

Прогноз Фактів ICTV

Барселона — Манчестер Юнайтед – 2:0