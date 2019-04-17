Манчестер Сіті на стадіоні Етіхад зіграє проти Тоттенгема у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Манчестер Сіті у середу, 17 квітня, проведе матч-відповідь в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому містяни вдома на стадіоні Етіхад зіграють проти Тоттенгема.

На думку букмекерів безперечним фаворитом матчу є підопічні Пепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.33. Успіх шпор оцінюють в 9.50. Нічийний результат зустрічі — 5.70.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Тоттенгем Готспур. Початок о 22:00.