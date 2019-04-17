Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Тоттенгем на Фактах ICTV у вівторок, 17 квітня, о 22.00.

Матч Манчестер Сіті – Тоттенгем відбудеться у середу, 17 квітня, в рамках туру-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Незважаючи на програш у гостях у Тоттенгема з рахунком 1:0, саме футболісти Пепа Гвардіоли вважаються фаворитами у матчі у себе вдома. На рахунок цього голосно говорять результати останніх матчів Городян зі Шпорами: 3:0, 4:1, 3:1, 1:0.

Тим більше, Тоттенгем у минулому матчі проти Сіті втратив свого лідера і капітана Кейна. Нагадаємо, форвард збірної Англії отримав травму голеностопа. Також знак питання завис над Льоренте, який теж отримав ушкодження.

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Зате Манчестер Сіті у матчі-відповіді посилиться Де Брюйне, який майже всю минулу гру просидів на лавці. Правда, невідомо, чи допоможе Городянам Фернандіньо, який отримав пошкодження у першій зустрічі у Лондоні.

Прогноз Фактів ICTV

Манчестер Сіті – Тоттенгем – 2:1