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Зінченко повернувся до тренувань у загальній групі Манчестер Сіті

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко повернувся до тренувань після травми.

Олександр Зінченко

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко відновився після травми.

Футболіст повернувся до тренувань у загальній групі містян.

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Про це повідомив офіційний Twitter манчестерського клубу.

22-річний українець отримав травму у матчі 31-го туру АПЛ проти Кардіфф Сіті (2:0), і покинув поле на 16-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті припинив боротьбу за трофей Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів лондонському Тоттенгему.

ФотоOleksandr Zinchenko

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