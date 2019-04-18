Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко повернувся до тренувань після травми.

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко відновився після травми.

Футболіст повернувся до тренувань у загальній групі містян.

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Про це повідомив офіційний Twitter манчестерського клубу.

22-річний українець отримав травму у матчі 31-го туру АПЛ проти Кардіфф Сіті (2:0), і покинув поле на 16-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті припинив боротьбу за трофей Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів лондонському Тоттенгему.

Фото: Oleksandr Zinchenko