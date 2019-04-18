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Факти / Спорт

7 голів на двох: Тоттенгем вирвав у Сіті путівку до півфіналу ЛЧ

Тоттенгем у гостях програв Манчестер Сіті, але вийшов до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

7 голів на двох: Тоттенгем вирвав у Сіті путівку до півфіналу ЛЧ

Манчестер Сіті – Тоттенгем – 4:3.

Манчестер Сіті: Едерсон, Менді (Сане, 84), Лапорт, Компані, Вокер, Сільва (Фернандіньо, 63), Гюндоган, Де Брюйне, Сілва, Агуеро, Стерлінг.

Тоттенгем: Льоріс, Тріпп’єр, Алдервейлдер, Вертонген, Роуз (Санчес, 90), Сіссоко (Льоренте, 41), Ваньяма, Аллі, Еріксен, Лукас (Девіс, 82), Сон.

Голи: Стерлінг (4, 21), Сон (7,10), Сілва (11), Агуеро (59), Льоренте (73).

За 21 хвилину першого тайму команди забили 5 голів! Гольову феєрію за Сіті влаштували Стерлінг і Сілва, а за Тоттенгем – Сон. На перерву городяни йшли переможцями 3:2, але такий результат після фінального свистка означав би путівку до 1/2 для гостей, адже шпори виграли вдома 1:0.

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Гойдалки “хто ж пройде” продовжилися і в другому таймі. Кожен гол команд схиляв шальки терезів на одну зі сторін. Навіть на 93+ хвилині Сіті святкували вихід у 1/2 фіналу ЛЧ. Але система VAR скасувала потрібний п’ятий гол городян і відправила Тоттенгем заслужено до півфіналу.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Тоттенгем.

Фото: Getty Images

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