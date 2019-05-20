PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Навас попрощався з вболівальниками Реала

Вболівальники мадридського Реала провели голкіпера Кейлора Наваса оплесками.

Кейлор Навас

Голкіпер мадридського Реала Кейлор Навас проти Уески у матчі 38 туру Прімери провів свою останню гру за вершкових.

Читайте: Лунін чи Зідан? Тренер Реала визначився з дублером Куртуа

Вболівальники Реала після гри влаштували костариканцю овації. Після оплесків на поле вийшла сім’я Наваса, щоб зробити прощальний знімок на Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, разом з Реалом Навас тричі поспіль вигравав Ліги чемпіонів.

У новому сезоні Зідан робитиме ставку на бельгійця Тібо Куртуа. Другим голкіпером, ймовірно, стане Люка Зідан.

До речі, форвард Айнтрахта Лука Йович стане гравцем мадридського Реала.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Йович перейшов з Айнтрахта в Реал за €60 млн — Sky Sports
Салах може опинитися на Бернабеу. Його агент веде перемовини з Реалом
Названо найдорожчий футбольний бренд у світі
Грізманн оголосив про відхід з Атлетіко, фанати порівняли його зі щуром
Лунін чи Зідан? Тренер Реала визначився з дублером Куртуа
Дієго Коста дискваліфікований до кінця сезону за образу матері арбітра
Зідан зробить Луніна другим воротарем у Реалі — ЗМІ
Лунін продемонстрував фантастичну реакцію на тренуванні
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка