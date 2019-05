Голкіпер мадридського Реала Кейлор Навас проти Уески у матчі 38 туру Прімери провів свою останню гру за вершкових.

Читайте: Лунін чи Зідан? Тренер Реала визначився з дублером Куртуа

Вболівальники Реала після гри влаштували костариканцю овації. Після оплесків на поле вийшла сім’я Наваса, щоб зробити прощальний знімок на Сантьяго Бернабеу.

Keylor Navas don tell madrid fans bye bye as e dey look for anoda challenge next season.

Gracias keylor #HalaMadrid pic.twitter.com/VfPdHCX82O

— realmadridinpidgin (@rmadridinpidgin) 19 мая 2019 г.