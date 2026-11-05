Україна потрібна антибалістика, оскільки наразі немає чим збивати ракети, необхідно шукати можливості, аби знищувати пускові установки окупантів. Для цього і потрібні німецькі Taurus.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ZDF.

Зеленський про німецькі ракети Taurus

– Чому ми хочемо замовити Тауруси? Тому що коли американці не змогли нам давати антибалістичні ракети для ППО, у нас є лише один вихід: знищувати російські пускові установки. Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися. Це не цивільні об’єкти, не інфраструктура, не енергетика. Ось тому ми дуже хотіли замовити Тауруси, – зазначив глава держави.

Він додав, що мова йде не про замовлення ракет, а про тестування їх. Тому, за словами глави держави, “це вигідно обом сторонам”.

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Зеленський відзначив, що війна в Україні дала можливість виробникам зброї наростити доходи і портфелі замовлень. Наприклад, як це сталося зі системами IRIS-T.

– Ми зробили з IRIS-T бренд номер один у світі після Петріотів, які антибалістичні. Зараз ця система коштує від 600 тис. до десь мільйона – півтора мільйона (Євро, – Ред.). Це зробила ця війна, – пояснив глава держави.

Він додав, що війна дала змогу усунути проблемні питання та слабкі місця системи захисту, які можна виявити лише в реальних бойових умовах.

За словами президента, у Німеччині черги на замовлення розписані на 10–20 років, а вартість ракет зросла в рази, подекуди в десятки разів. Це, як зазначив Зеленський, сприяє створенню робочих місць.

Нагадаємо, 3 листопада Володимир Зеленський разом із українською командою прибув з офіційним візитом до Берліна. Серед головних тем для переговорів – дипломатична координація, посилення української системи ППО та підтримка енергетичного сектору України.

Фото: Володимир Зеленський

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