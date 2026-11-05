Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала $16 млрд американської допомоги, які були передбачені попередніми домовленостями та рішеннями.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

Україна не отримала $16 млрд допомоги від США

– Треба піднімати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень 16 мільярдів були зупинені, і 16 мільярдів було не дано. Як би там не було, і ми вдячні за все, що було дано, але, як мінімум, за ці гроші Україна повинна боротися, – сказав Зеленський.

За словами президента, Україні необхідно оперативно налагодити взаємодію з новою політичною інфраструктурою США та зберегти підтримку обох американських партій.

Зараз дивляться

– Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Діалог повинен принести нам, я вважаю, що зараз в нас можуть зрости шанси отримати додаткову допомогу від США, – сказав президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця отримує лише 12 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Це приблизно вчетверо менше, ніж країна отримувала за президентства Джо Байдена.

За словами глави держави, постачання американських ракет-перехоплювачів для Patriot затримуються, хоча частина озброєння вже оплачена.

Президент також закликав Сполучені Штати переглянути терміни передання Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

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