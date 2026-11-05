Президент Володимир Зеленський сподівається, що результати виборів у США сприятимуть посиленню американської підтримки України. На його думку, сильніша фінансова та військова допомога з боку Вашингтона може вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Зеленський про результати виборів в США

Володимир Зеленський зазначив, що під час виборчої кампанії представники Демократичної партії заявляли про важливість підтримки України та зосередженні уваги на російській війні.

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Президент наголосив, що Україна має двопартійну підтримку в США. Він подякував за неї обом політичним силам. Однак останніми роками зв’язок між Америкою та Європою в питанні підтримки України дещо послабився.

За словами Зеленського, посилення американської допомоги зброєю та фінансами могло б стати позитивним сигналом.

– Цей позитив буде впливати на Путіна, і він буде думати про те, чи є йому сенс воювати далі. Логічно, що це наблизить нас до можливих перемовин і можливого миру, – сказав президент.

Зеленський пояснив, чому поступки РФ не гарантують миру

Глава держави також нагадав, що після окупації Криму у 2014 році Україна не отримала миру, попри заклики з боку європейських країн та США уникати ескалації. Згодом Росія захопила частину Донбасу, бойові дії на сході України продовжувалися.

Зеленський наголосив, що міжнародна допомога Україні почала надходити після повномасштабного вторгнення, хоча російська окупація тривала вже вісім років.

Президент також пояснив, чому не вважає вихід українських військ із Донбасу гарантією припинення російської агресії.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни Росія намагалася захопити Київ та окупувала частини Запорізької та Херсонської областей, Херсон і просунулася на Харківщині.

За словами глави держави, Росія тепер вимагає від України територій, які не змогла захопити військовим шляхом.

Він наголосив, що Україна прагне завершення війни, але не погодиться на мир ціною власної гідності.

– Ми можемо бути з меншою територією, мати менше грошей, менше зброї, але гідності в нас все-таки більше, ніж у багатьох. Ми будемо робити все, щоб ця війна закінчилась, але закінчилась гідно для нас, – зауважив Зеленський.

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