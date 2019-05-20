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Факти / Спорт

Рівно 10 років тому Шахтар завоював Кубок УЄФА

УЄФА опублікував відео, як донецький Шахтар у 2009 році завоював останній Кубок УЄФА.

ФК Шахтар

20 травня 2009 року донецький Шахтар завоював перший в своїй історії європейський трофей.

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УЄФА у своєму Twitter опублікував відео з фінального матчу Кубку УЄФА 2009 року, коли Шахтар здолав Вердер з рахунком 2:1 і завоював трофей.

Цей розіграш Кубку УЄФА став останнім, вже у 2010 турнір реформували у Лігу Європи.

Нагадаємо, Шахтар достроково оформив титул чемпіона України-2018/19.

ФотоFC Shakhtar

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