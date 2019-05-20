УЄФА опублікував відео, як донецький Шахтар у 2009 році завоював останній Кубок УЄФА.

20 травня 2009 року донецький Шахтар завоював перший в своїй історії європейський трофей.

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УЄФА у своєму Twitter опублікував відео з фінального матчу Кубку УЄФА 2009 року, коли Шахтар здолав Вердер з рахунком 2:1 і завоював трофей.

В этот день в 2009-м @FCShakhtar обыграл “Вердер” 2:1 и стал обладателем Кубка УЕФА (1:0) Луис Адриано 25′

(1:1) Налдо 35′

(2:1) Жадсон 97′ pic.twitter.com/aBNccyYfXq — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 травня 2019 р.

Цей розіграш Кубку УЄФА став останнім, вже у 2010 турнір реформували у Лігу Європи.

Нагадаємо, Шахтар достроково оформив титул чемпіона України-2018/19.

Фото: FC Shakhtar