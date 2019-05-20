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Роналду не втримав кубок і вдарив ним сина та Джорджину

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду під час святкування чемпіонства не втримав чемпіонський кубок.

Роналду Кубок сын

Форвард Ювентуса Криштіану Роналду випадково вдарив Криштіану-молодшого кубком по голові під час святкування перемоги туринців у Серії А.

Інцидент стався після матчу 37-го туру Серії А, в якому Ювентус зіграв внічию з Аталантою (1:1).

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Роналду збирався зробити фото разом із завойованим трофеєм та сім’єю, але не втримав кубок і вдарив ним по голові сина. Потім Криштіану ще й легенько стукнув свою наречену.

 

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Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Хлопчик не постраждав і вже невдовзі позував з батьком для спільного фото з чемпіонським трофеєм.

Нагадаємо, Массіміліано Аллегрі покине пост тренера туринського Ювентуса вкінці сезону-2018/19.

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