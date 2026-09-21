Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, чиє офіційне закордонне відрядження завершилося 18 вересня, станом на другу половину дня 21 вересня так і не з’явився на робочому місці.

Про це в коментарі Українській правді повідомила речниця Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська.

Кравченко не з’явився на роботі після відрядження

Речниця уточнила, що Кравченка звільнено з адміністративної посади — генерального прокурора України. Водночас він продовжує залишатися прокурором ОГП.

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За словами речниці Офісу генпрокурора, термін службової поїздки Кравченка вичерпався ще кілька днів тому, проте він досі відсутній на роботі.

— Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка – 18 вересня. Станом на 14:00 21 вересня, він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув, — зазначила Гайовська.

На запитання про те, чи повернувся Кравченко в Україну та де саме він перебуває зараз, у пресслужбі Офісу генпрокурора відповіли, що не володіють такою інформацією.

7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це сталося на тлі масштабного розслідування НАБУ та САП щодо “кришування” діяльності нелегальних колцентрів.

У ніч проти 14 вересня Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі. Сам він оприлюднив повідомлення про виїзд у п’ятиденне відрядження до Парижа нібито для участі в слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей, згідно з підписаним ним же наказом.

Однак у порядку денному та списку учасників цих слухань під егідою ПАРЄ прізвище Кравченка не значилося.

14 вересня стало відомо, що Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він звинуватив НАБУ і САП у тому, що під час обшуків у межах спецоперації Карфаген вони заволоділи матеріалами проваджень проти власних співробітників, щоб заблокувати процесуальні рішення. Проте в НАБУ і САП спростували цю інформацію.

Того ж дня, 14 вересня, президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора та закликав парламент невідкладно підтримати його відставку.

Згодом Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. А Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка, який оприлюднено на сайті Офісу президента.

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