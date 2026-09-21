Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну з Україною.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у мережі Truth Social у понеділок, 21 вересня.

Трамп зробив заяву про удари України по НПЗ у Росії

– Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною, нафтовою промисловістю через війну з Україною, – написав американський президент.

За його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була підірвана та наразі щонайменше тимчасово не працює.

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Трамп заявив, що “безглузда і нескінченна війна” проти України має завершитися, оскільки “через неї страждає весь світ”.

Нагадаємо, 20 вересня Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським закликав припинити удари по російських НПЗ. Як повідомили джерела Axios, розмова відбулася через кілька годин після масштабної атаки України на московський нафтопереробний завод.

14 вересня Трамп заявляв, що Україна та Росія нібито домовилися не атакувати енергетичну інфраструктуру один одного. Тоді Київ уточнив, що готовий до взаємного припинення таких ударів лише за умови гарантій від партнерів щодо дотримання аналогічної домовленості Росією.

У ніч проти неділі, 21 вересня, Москва зазнала “наймасованішої атаки”, заявив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено об’єкт на території Московського нафтопереробного заводу.

Володимир Зеленський заявив, що під час атаки на Москву 20 вересня Сили оборони завдали удару далекобійними дронами та ракетами різних типів.

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