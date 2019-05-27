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Факти / Спорт

96-річний ветеран війни виконав гімн США на губній гармошці перед матчем збірної

Ветеран Другої світової війни Піт Дюпре виконав національний гімн США на гармоніці перед футбольним матчем.

Пит Дюпре

Ветеран Другої світової війни Піт Дюпре виконав гімн Сполучених Штатів Америки на губній гармошці перед футбольним матчем між жіночими збірними США та Мексики.

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96-річний чоловік вперше зустрів жіночу збірну США в січні 2019 року. У неділю, 26 травня, він виконав гімн перед матчем на губній гармоніці.

Зустріч завершилася розгромною перемогою американок з рахунком 3:0.

До речі, футболістка з Фарерських островів поклала неймовірний гол у ворота суперника зі штрафного.

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