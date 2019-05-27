Ветеран Другої світової війни Піт Дюпре виконав національний гімн США на гармоніці перед футбольним матчем.

Ветеран Другої світової війни Піт Дюпре виконав гімн Сполучених Штатів Америки на губній гармошці перед футбольним матчем між жіночими збірними США та Мексики.

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96-річний чоловік вперше зустрів жіночу збірну США в січні 2019 року. У неділю, 26 травня, він виконав гімн перед матчем на губній гармоніці.

96-year-old World War II veteran Pete DuPré played the national anthem on a harmonica before the @USWNT match pic.twitter.com/TP3ggIF3z9 — ESPN (@espn) 26 мая 2019 г.

Зустріч завершилася розгромною перемогою американок з рахунком 3:0.

До речі, футболістка з Фарерських островів поклала неймовірний гол у ворота суперника зі штрафного.