Ветеран Другої світової війни Піт Дюпре виконав гімн Сполучених Штатів Америки на губній гармошці перед футбольним матчем між жіночими збірними США та Мексики.

96-річний чоловік вперше зустрів жіночу збірну США в січні 2019 року. У неділю, 26 травня, він виконав гімн перед матчем на губній гармоніці.

96-year-old World War II veteran Pete DuPré played the national anthem on a harmonica before the @USWNT match pic.twitter.com/TP3ggIF3z9

— ESPN (@espn) 26 мая 2019 г.