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Факти / Спорт

Журналіст з’їв статтю з критикою збірної Фінляндії

Фінський журналіст Філіп Саксен з’їв листок з газети, в якій критикував збірну Фінляндії перед чемпіонатом світу-2019 з хокею.

Финский журналист Филип Саксен

Фінський журналіст Філіп Саксен публічно визнав неправоту за критику на адресу рідної національної команди перед чемпіонатом світу.

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Чоловік виклав відео на своїй сторінці в Twitter, в якому з’їв власну статтю.

— Перед чемпіонатом світу я написав, що ця збірна Фінляндії — одна з найгірших в історії. Ніколи ще я так не помилявся. Приношу вибачення і забираю свої слова назад, – написав Саксен.

Збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею, обігравши в плей-оф команди Швеції, Росії та Канади.

До речі, російський хокеїст Вашингтон Кепіталз Євген Кузнєцов потрапив у гучний скандал після ЧС через білий порошок.

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