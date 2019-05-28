Фінський журналіст Філіп Саксен з’їв листок з газети, в якій критикував збірну Фінляндії перед чемпіонатом світу-2019 з хокею.

Фінський журналіст Філіп Саксен публічно визнав неправоту за критику на адресу рідної національної команди перед чемпіонатом світу.

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Чоловік виклав відео на своїй сторінці в Twitter, в якому з’їв власну статтю.

— Перед чемпіонатом світу я написав, що ця збірна Фінляндії — одна з найгірших в історії. Ніколи ще я так не помилявся. Приношу вибачення і забираю свої слова назад, – написав Саксен.

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.

Збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею, обігравши в плей-оф команди Швеції, Росії та Канади.

До речі, російський хокеїст Вашингтон Кепіталз Євген Кузнєцов потрапив у гучний скандал після ЧС через білий порошок.