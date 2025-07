Названо причину смерті Майкла Медсена – зірки фільмів Тарантіно

Актор Майкл Медсен, який здобув світову популярність завдяки ролям у фільмах Скажені пси, Вбити Білла, Одного разу в Голлівуді та Донні Браско, помер від серцевої недостатності. Про це офіційно повідомив його кардіолог.

Чому помер Майкл Медсен

У четвер, 4 липня, 67-річного актора знайшли непритомним у власному будинку в Малібу. На місце викликали екстрені служби, але врятувати Медсена не вдалося – він помер до прибуття лікарів. Представники офісу шерифа округу Лос-Анджелес підтвердили, що слідів насильства немає, а смерть розцінюється як природна.

Кардіолог, який тривалий час спостерігав за станом актора, зазначив, що основною причиною стала серцева недостатність. У документах також вказано супутні чинники – серцеві захворювання та алкоголізм. У зв’язку з цим розтин тіла проводити не будуть. Менеджер Медсена Рон Сміт раніше повідомив пресі, що актор помер внаслідок серцевого нападу.

Ролі Майкла Медсена

Майкл Медсен мав характерну зовнішність і впізнаваний голос, що допомогло йому закріпитися в образі жорстких, харизматичних персонажів.

Його проривом стала роль містера Блонді у фільмі Скажені пси 1992 року, де він зіграв безжального злочинця, який катує полоненого полісмена під пісню Stuck in the Middle With You.

Надалі Медсен неодноразово співпрацював із Квентіном Тарантіно, знявшись у Вбити Білла, Мерзенній вісімці та Одного разу в Голлівуді.

Загалом актор знявся у десятках стрічок. Серед найвідоміших також Тельма і Луїза, Донні Браско, Легенда Багера Венса. Окрім акторської кар’єри, він писав вірші й навіть опублікував кілька збірок. Деякі з них Майкл Медсен присвятив темам самотності та внутрішньої боротьби.

Актор народився в Чикаго й починав кар’єру в театрі Steppenwolf. Його дебют у великому кіно відбувся 1983 року у фільмі WarGames. Він був одружений з ДеАнною Медсен, мав шістьох дітей.

Їхній син Гадсон трагічно загинув у 2022 році – йому було 26 років. Майкл Медсен звинуватив дружину у трагедії та подав на розлучення після 28 років разом.

