Руслан Маліновський продемонстрував свої вокальні дані перед партнерами по збірній України, виконавши легендарний хіт Френка Сінатри.

Збірна України з футболу продовжує підготовку до матчів у відборі на Євро-2020 проти збірних Сербії та Люксембурга.

Готуються синьо-жовті у хорошому настрої. Зокрема голкіпер збірної Юрій Паньків, який замінив травмованого Дениса Бойка, пройшов традиційну посвяту в національній команді.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

34-річний воротар обрав для посвяти пісню гурту Тінь Сонця – Їхали козаки.

На сцену вирішив вийти і хавбек бельгійського Генка Руслан Маліновський разом з групою підтримки. Руслан заспівав пісню The Way You Look Tonight легендарного Френка Сінатри. Відзначимо, що вокальні данні Маліновського приємно вразили. Єдиним, хто не оцінив його виступ виявився Олександр Зічненко, який зобразив фейспалм.

Найближчий матч у відборі збірна зіграє проти Сербії 7 червня у Львові.