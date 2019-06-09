Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів раунду плей-оф Ліги націй.
Вирішальні матчі першого в історії розіграшу футбольної Ліги націй пройдуть з 5 по 9 червня у португальських містах Порту та Гімарайнші.
У півфінальних зустрічах, які будуть зіграні 5 і 6 червня, зустрінуться збірні Португалії та Швейцарії, а також національні команди Англії та Нідерландів.
Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів
Четвірка учасників турніру в Португалії була визначена за підсумками виступу команд в лізі A.
Ліга націй-2018/19
1/2 фіналу
|5 червня
|Порту, стадіон Драгау
|21:45
|Португалія
|3:1
|Швейцарія
|6 червня
|Гімарайш, стадіон Афонсу Енрікеш
|21:45
|Нідерланди
|3:1
|Англія
Матч за 3-є місце
|9 червня
|Гімарайш, стадіон Афонсу Енрікеш
|16:00
|Швейцарія
|_:_
|Англія
ФІНАЛ
|9 червня
|Порту, стадіон Драгау
|21:45
|Португалія
|_:_
|Нідерланди
Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.