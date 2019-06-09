Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів раунду плей-оф Ліги націй.

Вирішальні матчі першого в історії розіграшу футбольної Ліги націй пройдуть з 5 по 9 червня у португальських містах Порту та Гімарайнші.

У півфінальних зустрічах, які будуть зіграні 5 і 6 червня, зустрінуться збірні Португалії та Швейцарії, а також національні команди Англії та Нідерландів.

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Четвірка учасників турніру в Португалії була визначена за підсумками виступу команд в лізі A.

Ліга націй-2018/19

1/2 фіналу

5 червня Порту, стадіон Драгау 21:45 Португалія 3:1 Швейцарія 6 червня Гімарайш, стадіон Афонсу Енрікеш 21:45 Нідерланди 3:1 Англія

Матч за 3-є місце

9 червня Гімарайш, стадіон Афонсу Енрікеш 16:00 Швейцарія _:_ Англія

ФІНАЛ

9 червня Порту, стадіон Драгау 21:45 Португалія _:_ Нідерланди