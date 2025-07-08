Майже +40, місцями зливи та град: якою буде погода 9 липня в Україні

Погода 9 липня в Україні буде переважно спекотною – до +39, лише у західних, Вінницькій та Житомирській областях – максимум +28.

Детально про погоду на завтра – у матеріалі Фактів ICTV.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня каже, що 9 липня Україна буде чи не найспекотнішою у Європі, водночас контрастною – через температурні показники.

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За словами Наталки Діденко, у західних областях, на Житомирщині та Вінниччині температура повітря становитиме комфортні +21 +28, а на Сході, Півдні та у більшості центральних областей й надалі буде +33 +39 градусів.

– На Півночі України буде переважно спекотна погода, вдень завтра очікується +30 +34 градуси. Лише на Житомирщині буде свіжіше, – уточнила вона.

Синоптикиня також прогнозує дощі та грози у західних, північних та Вінницькій областях, спричинені циклоном та атмосферним фронтом.

– Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал та град, обережно, – попередила Діденко.

Щодо погоди 9 липня у Києві, тут вона обіцяє спеку до +30 +33 градусів, а ввечері є ймовірність дощу з грозою.

– Спека послабне 11-12 липня. Проте в східній частині України сильна спека триватиме і становитиме +35 +39, подекуди до +40 градусів, – зазначила вона.

Погода на завтра від Укргідрометцентру

За прогнозами синоптиків, погода 9 липня у західних, Житомирський та Вінницькій областях буде хмарною, з проясненнями, очікуються помірні, місцями значні дощі та грози, подекуди град, шквали до 15-20 м/с.

Нічна температура – в межах +14 +19, вдень +20 +25, на Вінниччині +24 +29 градусів.

На решті території України переважатиме суха та спекотна погода з температурою вночі +19 +24, вдень сильна спека до +35 +39.

– Лише на Київщині та Чернігівщині місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +16 +21°С, вдень +29 +34°С. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, – кажуть синоптики Укргідрометцентру.

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