Донецький Шахтар підписав контракт з португальським спеціалістом Луїшем Каштру.

Шахтар оголосив про підписання контракту з португальським тренером Луїшем Каштру.

Угода з 57-річним фахівцем набуває чинності 12 червня та розрахована на два роки.

Останнім клубом Каштру була Віторія Гімарайнш. Також він очолював у різні роки Порту, Ріу Аве та Шавіш.

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Луїш Каштру стане 33-м тренером в історії Шахтаря.













Луїш Каштру очолив Шахтар / 3 фотографии

Напередодні, Шахтар оголосив про відхід португальського спеціаліста Паулу Фонсеки з поста головного тренера команди.

Джерело: FC Shakhtar

Фото: FC Shakhtar