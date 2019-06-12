Донецький Шахтар підписав контракт з португальським спеціалістом Луїшем Каштру.
Шахтар оголосив про підписання контракту з португальським тренером Луїшем Каштру.
Угода з 57-річним фахівцем набуває чинності 12 червня та розрахована на два роки.
Останнім клубом Каштру була Віторія Гімарайнш. Також він очолював у різні роки Порту, Ріу Аве та Шавіш.
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Луїш Каштру стане 33-м тренером в історії Шахтаря.
Луїш Каштру очолив Шахтар / 3 фотографии
Напередодні, Шахтар оголосив про відхід португальського спеціаліста Паулу Фонсеки з поста головного тренера команди.
Джерело: FC Shakhtar
Фото: FC Shakhtar
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