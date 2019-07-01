Бразильська рефері Фернанда Коломбо пожартувала над одним з футболістів під час матчу.

Бразильська дівчина-рефері Фернанда Коломбо оригінально пожартувала над футболістом під час матчу всіх зірок чемпіонату Еквадору.

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В одному з епізодів футболіст порушив правила. Арбітр всім виглядом показала, що тягнеться до кишені за жовтою карткою, але насправді дістала хустинку і з посмішкою на обличчі змахнула піт з чола.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.

Коломбо повторила трюк рефері, який розлетівся в мережі трохи менше двох тижнів тому.

Раніше Фернанда працювала моделлю, а з 2014 стала офіційно обслуговувати матчі бразильської Серії А. Коломбо є арбітром категорії ФІФА.

Раніше в Італії 14-річний футболіст зняв шорти перед дівчиною-арбітром.

Фото: Afición Central