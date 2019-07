Бразильська дівчина-рефері Фернанда Коломбо оригінально пожартувала над футболістом під час матчу всіх зірок чемпіонату Еквадору.

Читайте: Знаменита фанатка збірної Парагваю повернулася на трибуни і запалює на Копа Америка

В одному з епізодів футболіст порушив правила. Арбітр всім виглядом показала, що тягнеться до кишені за жовтою карткою, але насправді дістала хустинку і з посмішкою на обличчі змахнула піт з чола.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.