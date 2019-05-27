В Італії під час матчу між підлітковими командами стався скандал.

В Італії розгорівся скандал під час зустрічі підліткових команд. Протягом всього матчу між командами Трепорті та Міранезе батьки футболістів ображали дівчину-арбітра, яка обслуговувала зустріч.

Батьки футболістів пропонували 22-річній Джулії Нікастро присвятити себе найдавнішій із професій, а не працювати у футболі.

Пізніше один з 14-річних футболістів пішов далі і під час виконання кутового удару зняв шорти перед арбітром, крикнувши: “Давайте подивимося, чи вистачить у вас сміливості видалити мене”.

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За таку витівку футболіст отримав червону картку, що викликало у батьків ще більше обурення.

Нині 22-річній дівчині надають психологічну допомогу, а до місцевої федерації футболу була направлена скарга.

Раніше футболістки збірної Німеччини записали потужний відеоролик, присвячений жіночому чемпіонату світу.

Джерело: Gazzettino

Фото: Giulia Aurora Nicastro