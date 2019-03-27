Президент UFC Дейна Вайт заявив, що Хабіб Нурмагомедов проведе захист титулу у вересні 2019 року.

Президент UFC Дейна Вайт підтвердив, що російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов повернеться в октагон у вересні 2019 року.

— У вересні Хабіб повернеться. Зараз у нього дискваліфікація, потім Рамадан, під час якого він не виступає. Тому вересень, – заявив Вайт.

Зазначається, що у цьому поєдинку росіянин буде захищати свій титул чемпіона UFC, який він отримав у бою з американцем Елом Яквінту.ї

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Суперник Нурмагомедова поки невідомий.

У своєму крайньому поєдинку Хабіб здолав ірландця Конора МакГрегора. Після бою росіянин став ініціатором бійки і був відсторонений від боїв на дев’ять місяців.

Джерело: UFC Unfiltered