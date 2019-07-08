Капітан мадридського Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос взяв участь у BottleCapChallenge.

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос взяв участь у вірусному флешмобі BottleCapChallenge, в якому учасники ударом ногою відкривають пляшку, щоб та не впала.

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33-річний іспанець вирішив внести зміни у флешмоб і відкрутив пляшку язиком. Рамос зробив вигляд ніби збирається пробити ногою з розвороту, але, розвернувшись, відкрив її язиком.

Рамос запросив приєднатися до флешмобу легенду МЮ та Реала Девіда Бекхема, екс-чемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа та баскетболіста Х’юстон Рокетс Джеймса Гардена.

Раніше поп співачка Мерая Кері приєдналася до BottleCapChallenge.