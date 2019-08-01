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Факти / Спорт

Світоліна розгромила найсильнішу росіянку на турнірі у Сан-Хосе

Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі серії Premier в американському Сан-Хосе.

Свитолина

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна впевнено стартувала на турнірі в американському Сан-Хосе.

Українка отримала перший номер посіву, а тому розпочала боротьбу одразу з другого кола, де їй у суперниці випала перша ракетка Росії Дар’я Касаткіна.

Втративши власну подачу на початку гри, українка зібралася і за матч віддала суперниці лише чотири гейми – 6:3, 6:1.

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Таким чином, рахунок особистих зустрічей з росіянкою 5:0 на користь Світоліної.

У наступному колі суперницею Світоліної стане представниця Греції Марія Саккарі.

Призовий фонд турніру Mubadala Silicon Valley Classic складає понад $876 тис.

Нагадаємо, у півфіналі Вімблдону 2019 Світоліна поступилася румунці Сімоні Халеп.

Фото: Getty Images

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