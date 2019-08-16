Участь голкіпера Ліверпуля Адріана у матчі другого кола АПЛ проти Саутгемптона під питанням.

Іспанський голкіпер Ліверпуля Адріан отримав пошкодження під час святкування перемоги у Суперкубку УЄФА.

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Травму 32-річному голкіперу завдав фанат однієї з команд, який прорвався на поле. У підсумку, в Адріана набрякла щиколотка.

— Ми любимо наших фанатів, без сумнівів. Але якби вони могли не робити подібних речей. Ми грали з Сіті, і хтось вибіг на поле. Норвіч – те ж саме. Це не смішно. Це як дівчина, яка вибігла в фіналі Ліги чемпіонів і заробила на цьому. Що ми можемо вдіяти? Насправді в цьому немає нічого смішного. Як таке взагалі могло статися? Адріан не робитиме сканування, ми просто почекаємо, поки спаде набряк, – сказав тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Клопп зазначив, що третій та четвертий воротарі Енді Лонерган та 20-річний Каоймін Келлехер тренуються, але не готові на сто відсотків. Матч проти Саутгемптона запланований на 17 серпня.

Раніше травму отримав основний воротар мерсисайдців Аліссон – він пропустив Суперкубок. Адріан відіграв в Суперкубку 120 хвилин і потягнув пенальті від гравця Челсі Абрахама.