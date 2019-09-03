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Факти / Спорт

Бій Усик – Спонг офіційно підтвердили

Дебют Олександра Усика у надважкій вазі відбудеться проти нідерландця Тайрона Спонга.

Усик Спонг

Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про дебютний поєдинок українця Олександра Усика та представника Нідерландів Тайрона Спонга.

Бій відбудеться 12 жовтня в Чикаго на арені Вінтраст.

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