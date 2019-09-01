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Ломаченко переміг Кемпбелла за очками і завоював пояс WBC

Василь Ломаченко завоював вакантний пояс WBC у поєдинку з Люком Кемпбеллом.

Ломаченко - Кэмпбелл

Василь Ломаченко зустрічався у поєдинку з британцем Люком Кемпбеллом за вакантний пояс WBC. Бій відбувся у Лондоні на арені О2.

Боксери спокійно розпочали поєдинок, але Ломаченко зумів швидко зайняти позицію першого номера і вже в третьому раунді завдав відмінний аперкот в голову британця.

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Поступово Василь почав додавати в темпі і діяти агресивніше. У п’ятому раунді Кемпбелл потрапив під обстріл Ломаченко, але британця врятував гонг. Пауза дозволила Люку трохи відновиться і той зміг огризнуться кілька разів в шостому раунді, що дуже не сподобалося Анатолію Ломаченко.

Після восьмого раунду все більше відчувалася втома британця. В одинадцятому раунді Василь пішов в атаку, після якої Кемпбелл побував у нокдауні, але зумів підняти. Зрештою, Кемпбеллу вдалося збити темп Василя і протримаються всі 12 раундів. Рахунок суддів: двоє – 119:109, 118:110.

Тепер Ломаченко чемпіон світу в легкій вазі за трьома версіями – WBO, WBA і WBC.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Кемпбелл.

Фото: Getty Images

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