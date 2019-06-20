Мадридський Реал оголосив про перехід 24-річного хавбека Маркоса Льоренте до мадридського Атлетіко.

Маркос Льоренте перейшов в мадридський Атлетіко з Реала.

Контракт 24-річного півзахисника з матрацниками розрахований на 5 років.

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Трансфер Льоренте можна буде вважати завершеним, коли гравець пройде медичне обстеження. Футболіст обійшовся Атлетіко у €40 млн.

Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento medico.

https://t.co/1HJoegakoQ#AupaAtleti pic.twitter.com/2FpB2oWYDz — Atlético de Madrid (@Atleti) 20 червня 2019 р.

На Сантьяго Бернабеу Маркос провів два сезони, в яких відіграв 20 матчів у Прімері.

До речі, Реал Мадрид підписав 18-річного бразильського форварда Родріго Гоеса.