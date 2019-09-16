Український спортсмен Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.
Український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк виборов звання чемпіона світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.
У фінальному поєдинку українець переміг угорця Віктора Лоренцо з рахунком 2:1.
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До слова, це вже друга золота медаль для Беленюка на чемпіонаті світу.
Також спортсмен отримав ліцензію на участь в Олімпійських іграх у 2020 році.
Жан Беленюк – чемпіон світу!!!
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк (-87 кг) у напруженому фіналі здолав опір угорця Віктора Льорінца і вдруге в кар’єрі здобув золото чемпіонату світу.
Вітаємо і пишаємось!!! pic.twitter.com/CeypZrNCOT
— НОК України (@OlympicUA) September 16, 2019
Нагадаємо, Жан Беленюк став першим темношкірим народним депутатом України, пройшовши до Ради за списками від партії Слуга народу.
Фото: zhanbeleniuk