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Факти / Спорт

Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби

Український спортсмен Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби

Український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк виборов звання чемпіона світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.

У фінальному поєдинку українець переміг угорця Віктора Лоренцо з рахунком 2:1.

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До слова, це вже друга золота медаль для Беленюка на чемпіонаті світу.

Також спортсмен отримав ліцензію на участь в Олімпійських іграх у 2020 році.

Нагадаємо, Жан Беленюк став першим темношкірим народним депутатом України, пройшовши до Ради за списками від партії Слуга народу.

Фото: zhanbeleniuk

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