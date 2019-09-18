Колишній футболіст Фернандо Ріксен пішов з життя у віці 43 років.
Фернандо Ріксен помер у віці 43 років. Екс-гравець Рейнджерс та збірної Нідерландів пішов з життя після тривалої хвороби.
У 2013 року у футболіста виявили бічний аміотрофічний склероз. Останнім часом він перебував у хоспісі в Шотландії.
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У 2014 році Ріксена ввели до Зали слави шотландського Рейнджерса, за який він грав з 2000 по 2006 роки.
Також він відомий своїми виступами за пітерський Зеніт, з яким виграв Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА.
У червні Ріксен анонсував свою “прощальну вечірку” та звернувся до вболівальників.
Джерело: Rangers Football Club
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