Колишній футболіст Фернандо Ріксен пішов з життя у віці 43 років.

Фернандо Ріксен помер у віці 43 років. Екс-гравець Рейнджерс та збірної Нідерландів пішов з життя після тривалої хвороби.

У 2013 року у футболіста виявили бічний аміотрофічний склероз. Останнім часом він перебував у хоспісі в Шотландії.

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У 2014 році Ріксена ввели до Зали слави шотландського Рейнджерса, за який він грав з 2000 по 2006 роки.

Також він відомий своїми виступами за пітерський Зеніт, з яким виграв Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА.

У червні Ріксен анонсував свою “прощальну вечірку” та звернувся до вболівальників.

Джерело: Rangers Football Club