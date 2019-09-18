Чинний переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль неочікувано зазнав поразки у першому колі групового етапу від Наполі.

Наполі приймав на своєму стадіоні англійський Ліверпуль у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20. Зустріч пройшла на стадіоні Сан-Паоло в Неаполі і завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.

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Рахунок у матчі відкрили підопічні Карло Анчелотті на 82-й хвилині – Дріс Мертенс реалізував пенальті, перегравши голкіпера мерсисайдців Адріана. В компенсований час перевагу неаполітанців збільшив іспанський новачок команди Феранандо Льоренте.

В іншому матчі групи Е Зальцбург вдома взяв гору над бельгійським Генком з рахунком 6:2 і разом з Наполі здобув по три очки за підсумками першого туру ЛЧ, В наступному турі Наполі поїде в гості до Генка, а Ліверпуль вдома прийме Зальцбург.

Раніше Анчелотті розкритикував стан роздягалень на домашньому стадіоні Наполі.