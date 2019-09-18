PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ліга чемпіонів. Валенсія на виїзді мінімально переграла Челсі

Іспанська Валенсія на виїзді перемогла лондонський Челсі, завдяки одному забитому голу.

Ліга чемпіонів. Валенсія на виїзді мінімально переграла Челсі

Челсі вдома програв Валенсії у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів за рахунком 0:1.

Перемогу іспанському клубу приніс гол Родріго на 75-й хвилині, який під час стандарту отримав м’яч у штрафному майданчику лондонців і прекрасно пробив з відскоком від газону під поперечину воріт суперника.

Челсі мав шанс відігратися, однак Росс Барклі не забив пенальті на 86-й хвилину зустрічі.

Читайте: Більше £1 млрд! Футболісти Манчестер Сіті коштують, як дві команди МЮ

Таким чином, Валенсія з трьомою очками посідає друге місце у групі Н. На першому місці Аякс, у якого краща статистика забитих та пропущених голів.

Нагадаємо, Шахтар переміг Зорю у сьомому турі Прем’єр ліги України.

Фото: FC Valencia

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Наполи Ливерпуль
Ліверпуль розпочав захист титулу з поразки від Наполі
Деньги евро
Учасники єврокубків витратили на літні трансфери майже €4 млрд
Рубен Лофтус-Чик
Ми наче в гетто: зірка Челсі розізлив своїх сусідів нецензурним репом
Н’Голо Канте
Зірка Челсі прийшов на весілля до доньки фаната
Манчестер Сити
Більше £1 млрд! Футболісти Манчестер Сіті коштують, як дві команди МЮ
Челси третий комплект формы
Чорна і з червоним окантуванням! Челсі показав третій комплект форми
Вирджил Ван Дейк
Розігнався до 34,5 км/год! Названо найшвидшого гравця Ліги чемпіонів-2018/19
постеры Bleacher Report
Bleacher Report зробив постери груп ЛЧ у стилі коміксів про супергероїв
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка