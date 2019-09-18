Іспанська Валенсія на виїзді перемогла лондонський Челсі, завдяки одному забитому голу.

Челсі вдома програв Валенсії у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів за рахунком 0:1.

Перемогу іспанському клубу приніс гол Родріго на 75-й хвилині, який під час стандарту отримав м’яч у штрафному майданчику лондонців і прекрасно пробив з відскоком від газону під поперечину воріт суперника.

Челсі мав шанс відігратися, однак Росс Барклі не забив пенальті на 86-й хвилину зустрічі.

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Таким чином, Валенсія з трьомою очками посідає друге місце у групі Н. На першому місці Аякс, у якого краща статистика забитих та пропущених голів.

Нагадаємо, Шахтар переміг Зорю у сьомому турі Прем’єр ліги України.

Фото: FC Valencia