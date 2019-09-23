На церемонії в Мілані оголосили символічну збірну 2019 року за версією ФІФА.

Одразу четверо футболістів представляють Реал, який провалив сезон-2018/19 і не виграв жодного титулу. Ліверпуль, Барселона та Ювентус делегували у збірну по двох гравців, а також ПСЖ представляє Кіліан Мбаппе.

Читайте: ФІФА назвала найкращого гравця 2019 року

Символічна збірна 2019 го року за версією ФІФА виглядає наступним чином:

Голкіпер: Аліссон (Ліверпуль, збірна Бразилії)

Захисники: Маттейс де Лігт (Аякс/Ювентус, збірна Нідерландів), Серхіо Рамос (Реал, збірна Іспанії), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, збірна Нідерландів), Марсело (Реал, збірна Бразилії)

Півзахисники: Лука Модріч (Реал, збірна Хорватії), Френкі де Йонг (Аякс/Барселона, збірна Нідерландів)

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції), Еден Азар (Челсі/Реал, збірна Бельгії), Ліонель Мессі (Барселона, збірна Аргентини), Криштіану Роналду (Ювентус, збірна Португалії).

До речі, Юрген Клопп став найкращим тренером року за версією ФІФА