У Києві готуються змінити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Якщо рішення буде ухвалене після завершення всіх необхідних процедур, то вже з 15 липня 2026 року разова поїздка у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях може коштувати 30 грн.

Однак у КМДА заявляють, що для постійних користувачів транспорту діятиме система знижок, яка дозволить зменшити фактичну ціну однієї поїздки.

Остаточно нові тарифи ще мають пройти всі погодження, адже йдеться не лише про зміну вартості квитка, а й про оновлення всієї системи оплати проїзду.

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Якою буде ціна проїзду у Києві з липня та що кажуть у КМДА, читайте в нашому матеріалі.

Яка вартість проїзду у Києві з липня 2026 року

За запропонованою моделлю базова ціна разової поїздки становитиме 30 грн. Однак пасажири, які користуються транспортною карткою та купують поїздки пакетами, зможуть заощадити.

Ціна залежатиме від кількості придбаних поїздок:

від 1 до 9 поїздок ціна буде 30 грн за одну;

від 10 до 19 поїздок вартість становитиме 28,90 грн;

від 20 до 29 поїздок доведеться заплатити 27,80 грн;

від 30 до 39 поїздок ціна буде 26,60 грн;

від 40 до 49 поїздок вартість проїзду буде 25,50 грн;

пакет із 50 поїздок коштуватиме 25 грн за одну.

Також місто планує залишити можливість придбання місячних проїзних. За ними вартість однієї поїздки буде нижчою, десь 23,3-23,6 грн.

Окремо передбачений пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме протягом 90 хвилин необмежено пересідати між різними видами комунального транспорту, зокрема між метро та наземними маршрутами.

Якою буде вартість проїзду у Києві з липня для школярів і студентів

У міській владі зазначають, що соціальні гарантії для окремих категорій пасажирів планують зберегти.

Студенти й надалі матимуть можливість користуватися пільговими умовами, тож вони сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного.

Для учнів під час навчального року передбачають безкоштовний проїзд. У літній період діятиме знижка у розмірі 75%.

Отже, підвищення тарифів не має поширюватися на всі категорії пасажирів однаково.

Чому у Києві хочуть підвищити ціну проїзду з 15 липня

Необхідність зміни тарифів у Київській міській державній адміністрації пояснюють тим, що вартість утримання транспорту за останні роки суттєво зросла.

Йдеться про збільшення витрат на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу, обслуговування транспортної інфраструктури та оплату праці працівників.

При цьому тариф у столиці не переглядали з 2018 року. За цей час змінилися ціни на основні ресурси, необхідні для роботи метро, трамваїв, тролейбусів та автобусів.

Чи ухвалили рішення щодо нових тарифів у Києві

Попри те, що місто називає дату можливого запровадження нової вартості проїзду 15 липня 2026 року, остаточного рішення ще немає.

У відповіді на запит журналістів Суспільного, Департамент економіки та інвестицій КМДА повідомив, що з 18 травня до 1 червня на офіційному порталі Києва тривали електронні консультації щодо проєкту розпорядження про підвищення вартості разової поїздки у комунальному транспорті.

Участь у них взяли 1377 користувачів порталу. Наразі пропозиції, які надійшли під час консультацій і громадських обговорень, опрацьовують відповідні підрозділи міської влади.

У КМДА зазначили, що після завершення всіх погоджувальних процедур проєкт розпорядження передадуть на підпис Київському міському голові Віталію Кличку.

Скільки коштуватиме проїзд у Києві з липня: що відомо зараз

Отже, станом на зараз нова ціна проїзду у Києві з липня 2026 року ще не набула чинності. Місто лише готує зміни та проводить необхідні процедури.

За попереднім планом, з 15 липня базова вартість поїздки може зрости до 30 грн, але для тих, хто регулярно користується транспортом, передбачені знижки через транспортні картки та проїзні.

Остаточні параметри тарифної системи мають визначити після завершення розгляду пропозицій, які надали мешканці столиці під час громадських консультацій.

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