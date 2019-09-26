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Факти / Спорт

Шевченко, Кличко та Тімберлейк зіграють на гольф-турнірі у Шотландії

26 вересня в Шотландії стартує гольф-турнір Alfred Dunhill Links Championship.

Шевченко играет в гольф

З 26 по 29 вересня у Шотландії пройде турнір Європейського туру Alfred Dunhill Links Championship.

В рамках змагань відбудеться турнір Про-Ам, в якому професіонали об’єднаються в пару з зірковими любителями.

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Відомо, що на шотландських полях, зокрема і на легендарному Old Course, повинні виступити колишні футболісти, Андрій Шевченко, Луіш Фігу, Джеймі Реднапп та Рууд Гулліт, екс-боксер Володимир Кличко, гірськолижник Фелікс Нойройтер, співаки Джастін Тімберлейк та Браян Макфадден, музиканти Майк Резерфорд, Г’юї Льюїс та Девід Фаррел, актори Люк Вілсон, Грег Кіннер, Білл Мюррей та Віллі Джонс.

 

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Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake)

Шевченко виступить в парі з данським гольфістом Ніколаі Хойгаардом, а Кличко з австрійцем Маттіасом Швабом.

До речі, футболіст збірної України Олександр Зінченко потрапив до рейтингу найкращих гравців АПЛ.

ДжерелоGolf Magic

Фото: Dreamstime

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