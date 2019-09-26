26 вересня в Шотландії стартує гольф-турнір Alfred Dunhill Links Championship.

З 26 по 29 вересня у Шотландії пройде турнір Європейського туру Alfred Dunhill Links Championship.

В рамках змагань відбудеться турнір Про-Ам, в якому професіонали об’єднаються в пару з зірковими любителями.

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Відомо, що на шотландських полях, зокрема і на легендарному Old Course, повинні виступити колишні футболісти, Андрій Шевченко, Луіш Фігу, Джеймі Реднапп та Рууд Гулліт, екс-боксер Володимир Кличко, гірськолижник Фелікс Нойройтер, співаки Джастін Тімберлейк та Браян Макфадден, музиканти Майк Резерфорд, Г’юї Льюїс та Девід Фаррел, актори Люк Вілсон, Грег Кіннер, Білл Мюррей та Віллі Джонс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake) 25 Вер 2019 р. о 12:32 PDT

Шевченко виступить в парі з данським гольфістом Ніколаі Хойгаардом, а Кличко з австрійцем Маттіасом Швабом.

До речі, футболіст збірної України Олександр Зінченко потрапив до рейтингу найкращих гравців АПЛ.

Джерело: Golf Magic