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Зінченко потрапив до рейтингу найкращих гравців АПЛ

Авторитетне британське видання FourFourTwo склало список найкращих футболістів англійської Прем’єр-ліги.

The 101 best players in the Premier League

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до рейтингу 101 найкращого футболіста англійської Прем’єр-ліги за версією видання FourFourTwo.

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Українцю дісталася 85 сходинка у списку. Автори рейтингу так охарактеризували Зінченка:

Бенджамен Менді, ймовірно, продовжить сидіти на лаві запасних, оскільки його блискуче замінив Зінченко. Олександр починав кар’єру як атакувальний хавбек, але після переходу в Сіті з російської Уфи у липні 2016-го за скромні £1,7 млн став працювати більше на захист. Вочевидь, майбутнє Зінченка у захисті, але й атакувальні здібності у нього хороші. Минулого сезону 22-річний футболіст записав на свій рахунок 5 асистів. У нього має бути яскраве майбутнє на Етіхад, якщо він продовжить розвивати свої здібності.

Топ-10 гравців АПЛ за версією FourFourTwo

  • 1. Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль)
  • 2. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
  • 3. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
  • 4. Мохамед Салах (Ліверпуль)
  • 5. Н’Голо Канте (Челсі)
  • 6. Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті)
  • 7. Роберто Фірміно (Ліверпуль)
  • 8. Садіо Мане (Ліверпуль)
  • 9. Гаррі Кейн (Тоттенхем)
  • 10. Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті)

У рейтингу Олександр обійшов Феліпе Андерсона (Вест Гем), Антоні Марсьяля (МЮ), Руї Патрісіо (Вулвергемптон), Мойзе Кіна (Евертон), Деклана Райса (Вест Гем).

Нагадаємо, ФІФА назвала найкращого тренера року за підсумками сезону 2018/19.

ДжерелоFourFourTwo

ФотоFourFourTwo

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