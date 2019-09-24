Авторитетне британське видання FourFourTwo склало список найкращих футболістів англійської Прем’єр-ліги.
Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до рейтингу 101 найкращого футболіста англійської Прем’єр-ліги за версією видання FourFourTwo.
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Українцю дісталася 85 сходинка у списку. Автори рейтингу так охарактеризували Зінченка:
Бенджамен Менді, ймовірно, продовжить сидіти на лаві запасних, оскільки його блискуче замінив Зінченко. Олександр починав кар’єру як атакувальний хавбек, але після переходу в Сіті з російської Уфи у липні 2016-го за скромні £1,7 млн став працювати більше на захист. Вочевидь, майбутнє Зінченка у захисті, але й атакувальні здібності у нього хороші. Минулого сезону 22-річний футболіст записав на свій рахунок 5 асистів. У нього має бути яскраве майбутнє на Етіхад, якщо він продовжить розвивати свої здібності.
Топ-10 гравців АПЛ за версією FourFourTwo
- 1. Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль)
- 2. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
- 3. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
- 4. Мохамед Салах (Ліверпуль)
- 5. Н’Голо Канте (Челсі)
- 6. Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті)
- 7. Роберто Фірміно (Ліверпуль)
- 8. Садіо Мане (Ліверпуль)
- 9. Гаррі Кейн (Тоттенхем)
- 10. Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті)
У рейтингу Олександр обійшов Феліпе Андерсона (Вест Гем), Антоні Марсьяля (МЮ), Руї Патрісіо (Вулвергемптон), Мойзе Кіна (Евертон), Деклана Райса (Вест Гем).
Нагадаємо, ФІФА назвала найкращого тренера року за підсумками сезону 2018/19.
Джерело: FourFourTwo
Фото: FourFourTwo