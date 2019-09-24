Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до рейтингу 101 найкращого футболіста англійської Прем’єр-ліги за версією видання FourFourTwo.

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Українцю дісталася 85 сходинка у списку. Автори рейтингу так охарактеризували Зінченка:

Бенджамен Менді, ймовірно, продовжить сидіти на лаві запасних, оскільки його блискуче замінив Зінченко. Олександр починав кар’єру як атакувальний хавбек, але після переходу в Сіті з російської Уфи у липні 2016-го за скромні £1,7 млн став працювати більше на захист. Вочевидь, майбутнє Зінченка у захисті, але й атакувальні здібності у нього хороші. Минулого сезону 22-річний футболіст записав на свій рахунок 5 асистів. У нього має бути яскраве майбутнє на Етіхад, якщо він продовжить розвивати свої здібності.