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Збірна України, в разі виходу на Євро-2020, може зіграти у Санкт-Петербурзі

УЄФА опублікував регламент жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Сборная Украины по футболу

УЄФА на своєму сайті опублікував документ з регламентом процедури жеребкування фінальної частини Євро-2020.

Жеребкування відбудеться 30 листопада у столиці Румунії, Бухаресті.

Згідно з регламентом, збірні України та Росії будуть розведені на стадії групового етапу. Також Україна не потрапить до квартету B, три гри в якому відбудуться у Санкт-Петербурзі.

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Проте ці правила не застосовують до стадії плей-оф, де Україна, в разі виходу, може зійтися з командою РФ та зіграти матчі 1/4 на стадіоні у Санкт-Петербурзі.

Також регламент передбачає розведення  на стадії групового етапу збірні Вірменії та Азербайджану, Іспанії та Гібралтару, а Косово не зіграє з Сербією та Боснією та Герцеговиною.

Фінальна частина Євро-2020 відбудеться у 12-ти містах: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Більбао, Дублін, Мюнхен, Будапешт.

Матч-відкриття пройде на стадіоні Олімпіко у Римі і за регламентом, якщо збірна Італії потрапить на Євро, то вона буде у квартеті А та зіграє у матчі-відкритті чемпіонату.

Раніше стала відома заявка збірної України на матчі у відборі до Євро-2020 проти Португалії та Литви.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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